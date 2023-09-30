انت الان تتابع خبر مباريات منتظرة.. الريال وجيرونا يتنافسان على صدارة الليغا وتوتنهام يواجه الليفر اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةأستون فيلا × برايتون ـ 2:30 ظهرا ـ beIN Sports HD 1بورنموث × آرسنال ــ 5:00 مساء ـ beIN Sportsإيفرتون × لوتون تاون ـ 5:00 مساءمانشستر يونايتد × كريستال بالاس ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 6نيوكاسل × بيرنلي ـ 5:00 مساءوست هام× شيفيلد ــ 5:00 مساءوولفرهامبتون × مانشستر سيتي ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 1توتنهام × ليفربول ـ 7:30 مساء ـ beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي × فياريال ـ 3 عصرا

رايوفاليكانو × ريال مايوركا ـ 5:15 مساء

جيرونا × ريال مدريد ـ 7:30 مساء ـ beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد ×أتلتيك بيلباو ـ 10:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

ليتشي × نابولي ـ 4:00 مساء ـ AD SPORTS

ميلان × لاتسيو ـ 7:00 مساء ـ AD SPORTS

ساليرنيتانا × إنتر ميلان ـ 9:45 مساء ـ AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

كليرمون فوت × باريس سان جيرمان ـ 6:00 مساء

موناكو × مارسيليا ــ 10:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج X فرانكفورت ــ 4:30 مساءً

ماينز X بايرليفركوزن ــ 4:30 مساءً

كولن X شتوتجارت ــ 4:30 مساءً

بوخوم X بوروسيا مونشنجلادباخ ــ 4:30 مساءً

هايدنهايم X يونيون برلين ــ 4:30 مساءً

لايبزيج X بايرن ميونخ ــ 7:30 مساءً