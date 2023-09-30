انت الان تتابع خبر محافظ أربيل يطمئن الأهالي: فيضانات الشتاء ستكون أقل خطرا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة أربيل، "في السنوات الماضية كانت لدينا مشاكل بسبب التغيرات المناخية مع استمرار مشكلة شح المياه في فصل الصيف، وحاليا مع نهاية شهر أيلول الى حد ما الوضع بات طبيعيا".وأضاف "نحن لا نستطيع أن نضمن عدم حدوث فيضانات، لكن نظرا لنتائج الإجراءات والتدابير المتخذة فإن مخاطر الفيضانات ستكون أقل"، معربا عن أمله بأن "يكون هذا الموسم وفيرا بالأمطار".

وأشار خوشناو، الى أن "الاستعدادات ستبدأ مع حلول فصل الخريف وتستمر إلى الربيع للحد من مخاطر الفيضانات".

