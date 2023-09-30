انت الان تتابع خبر البرلمان يصوت على قرارين حول فاجعة الحمدانية والدرجات الخاصة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب يصوت على قرار يخص فاجعة قضاء الحمدانية" فيما لم يذكر البيان طبيعة القرار أو تفاصيله.

وأضاف، أن المجلس صوت أيضاً على "عدد من الدرجات الخاصة، ووفق الآتي:



- علي يوسف شكري / رئيسا لهيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية (اشارة لكتاب رئيس الجمهورية).

- المصادقة على انتخاب باسم محمد يونس البدري رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة، وصلاح مزاحم نائبا للرئيس (اشارة الى كتاب هيئة المساءلة والعدالة)".

وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على إضافة فقرتين على جدول أعماله، وهي:

- (فاجعة قضاء الحمدانية)

- (التصويت على عدد من الدرجات الخاصة)".

وكان قد عقد مجلس النواب، اليوم، جلسته الـ16 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 191 نائباً.

