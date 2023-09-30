انت الان تتابع خبر بهزيمة مذلة.. يونايتد يخسر امام كريستال بالاس في عقر داره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويدين نادي كريستال بالاس بالفضل في انتصاره لمدافعه الدنماركي يواكيم أندرسن، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول للمباراة، على ملعب "أولد ترافورد".

وتعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة الرابعة في الموسم الحالي "للبريمير ليغ"، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويتراجع إلى المركز العاشر في جدول الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.



في المقابل، رفع نادي كريستال بالاس رصيده إلى 11 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج المواجهات الأخرى ضمن هذه الجولة أيضا.