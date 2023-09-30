انت الان تتابع خبر مواجهات خلال مسيرة تنادي بحقوق "المثليين" في لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مشاركون في المسيرة الأولى التي انطلقت من ساحة رياض الصلح، أنهم حوصروا وتعرضوا للاعتداء والضرب، وأن قوة مكافحة الشغب تعمل على جمعهم في آلياتها لضمان أمنهم وإخراجهم من المنطقة.

أما الهدف من مسيرتهم، بحسب بيان الدعوة إليها، فهو مطالبة الدولة والنيابات العامة بـ"التوقف عن الانحياز لمصلحة الطرف الأقوى، والتزام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية".



وفيما يتعلق بالمسيرة الثانية، فقد انطلقت على الدراجات النارية من منطقة الكولا في بيروت، كرد على المسيرة الأولى، وللمطالبة بـ"فرض القيم والعرف وفرض الأخلاق الصحية والصحيحة؛ منعًا لأي مسيرة تنادي بحقوق المثليين".