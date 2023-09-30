انت الان تتابع خبر نقل الوجبة الثانية من المصابين بحريق الحمدانية خارج العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء البست، عن نقل الوجبة الثانية من المصابين بحريق الحمدانية خارج العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إنه تم "نقل الوجبة الثانية من المصابين في حادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج خارج العراق".

وبلغ عددهم بحسب البيان "(8) مصابين، من محافظات نينوى ودهوك وأربيل مع مرافقيهم، يصاحبهم فريق طبي تخصصي".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع في (26 أيلول 2023)، داخل قاعة مناسبات في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وفاة وإصابة المئات.