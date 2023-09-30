انت الان تتابع خبر النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون يمنع "الإغلاق الحكومي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما، ولا يتضمن المساعدة لأوكرانيا.

وتم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية تمهيدا للتصويت في مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب 335 مع القرار مقابل 91 ضده.



والآن يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على هذه المبادرة. وفي هذه الحالة، ستذهب إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يحتاج إلى التوقيع على الوثيقة قبل الساعة 00:00 يوم الأحد 1 أكتوبر، لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضو الكونغرس الأمريكي توم كول، أن مجلس النواب لذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري قدم مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا لمدة 45 يوما يستثنى منه المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي إغلاق الحكومة بأنها غير مقبولة.

وسبق أن أطلقت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض العد التنازلي لإغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية المحتمل، عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس".

يذكر أن التمويل الحكومي ينتهي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في 1 أكتوبر، وسيبدأ الإغلاق فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.