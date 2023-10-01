انت الان تتابع خبر السوداني: طريق التنمية سيعزز الروابط المشتركة بين العراق وتركيا ودول المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "السوداني استقبل وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، الذي يزور العاصمة بغداد من أجل إنضاج التفاهمات المشتركة بين العراق وتركيا، الخاصة بمشروع طريق التنمية".وأكد السوداني، خلال اللقاء، أن "مشروع طريق التنمية يعد من المشاريع المهمة والستراتيجية التي تركز عليها الحكومة"، مبينا ان "تنفيذه سيعزز الروابط المشتركة بين العراق وتركيا وباقي دول المنطقة ضمن المصالح المشتركة"، مشيراً الى أن "المشروع يعتبر الممر الأفضل والأقصر والأقل تكلفةً من ناحية النقل والترانزيت وربط الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية".

وأوضح المكتب، أن "السوداني ثمن حماس الجانب التركي للمشاركة في المشروع الكبير"، مؤكداً على "ضرورة مواصلة الحوارات الفنية بين البلدين، للوصول إلى الموديل الاقتصادي الذي سيُنفذ من خلاله المشروع".

وبحسب البيان، جدد وزير النقل التركي تأكيد رغبة بلاده الجادة في "المشاركة الفاعلة بمشروع طريق التنمية"، معرباً عن ارتياح الحكومة التركية إزاء خطط العراق وخطواته الجوهرية، وجهوده الكبيرة والبنّاءة في مجال النهوض بالاقتصاد العراقي وإصلاحه.

