انت الان تتابع خبر لجنة تقصي الحقائق النيابية تصل الحمدانية.. ستعمل على هذا الامر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس النواب وصلت لجنة تقصي الحقائق النيابية في فاجعة حريق الحمدانية المؤلفة من نواب لجنة الصحة والبيئة النيابية ولجنة الامن والدفاع النيابية الى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى".وأضافت، ان "اللجنة ستقف على سير تنفيذ إجراءات الجهد الحكومي وإخلاء المصابين خارج العراق".

كما ستعمل اللجنة على "بحث أسباب الحادث الحقيقية وملابساتهِ، وذلك لتقديم تقرير مفصل عنه لاحقًا الى مجلس النواب، بالإضافة الى تقديم التعازي لذوي الضحايا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة التحقيقية الخاصة بفاجعة الحمدانية، أسباب الحريق الذي اندلع بقاعة الافراح، فيما وصت بإقالة مجموعة من المسؤولين، اشارت الى حصيلة الضحايا والجرحى النهائية.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.