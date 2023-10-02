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الحكيم يوجه دعوة لحل النزاعات ويجدد رفضه لهذا الأمر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "في اليوم الدولي للاعنف ندعو إلى العمل معًا على بناء مجتمع يكون فيه الحوار والاحترام هما السبيل لحل النزاعات والاختلافات".

وأضاف: "نجدّد رفضنا لكل أشكال العنف كوسيلة للتعبير عن الرأي"، حاثاً جميع الفعاليات الدينية والسياسية والإعلامية والأكاديمية للتثقيف على "تحييد خطاب الكراهية والعنف لتنعم الشعوب بالأمن والسلام والاستقرار وتتمتع بخيراتها".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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