الحكيم يوجه دعوة لحل النزاعات ويجدد رفضه لهذا الأمر

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "في اليوم الدولي للاعنف ندعو إلى العمل معًا على بناء مجتمع يكون فيه الحوار والاحترام هما السبيل لحل النزاعات والاختلافات".

محمد يوسف

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