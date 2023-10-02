انت الان تتابع خبر انظار ريال مدريد تراقب مهاجم إفريقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تراقب الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت.

وأشارت إلى أن جيراسي لديه هذا الموسم أرقام أفضل من كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وهاري كين (بايرن ميونخ) وإيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، حيث إنه أحرز 11 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في 7 مباريات بمختلف البطولات.



وذكرت: "تحطيم جراسي للأرقام القياسية جعله محط أنظار الكثير من الأندية هذا الموسم على رأسهم ريال مدريد، كما أنه يحظى بإعجاب خاص من فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، وجوني كالافات رئيس الكشافة".

ورغم أن جراسي لديه عقد مع شتوتجارت حتى 2026، لكن يعتقد ريال مدريد أن يمكنه حسم الصفقة لأن قيمته السوقية تبلغ 15 مليون يورو فقط.

