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السوداني يرأس اجتماعاً يخص تنفيذ مشروع طريق التنمية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني ترأس اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن مشروع "طريق التنمية" لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا، خلال مؤتمر في بغداد مع مسؤولي النقل من دول الجوار.


ويشهد المشروع مشاركة 10 دول إقليمية، وهي: وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والبحرين وإيران.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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