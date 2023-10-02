انت الان تتابع خبر السوداني يرأس اجتماعاً يخص تنفيذ مشروع طريق التنمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني ترأس اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن مشروع "طريق التنمية" لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا، خلال مؤتمر في بغداد مع مسؤولي النقل من دول الجوار.

