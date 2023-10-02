انت الان تتابع خبر دوري أبطال آسيا.. مواجهتان للجوية والزوراء في أوزبكستان والبحرين اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويسعى الصقور إلى العودة إلى الديار بثلاث نقاط ثمينة تعزز من ثقته وتمنحه جرعة إضافية لمواصلة المنافسة في المسابقة القارية.

وخرج الأزرق متعادلاً في افتتاح مشواره بمواجهة سباهان الإيراني بنتيجة (2 - 2)، في حين تعرض اجمك إلى خسارة كبيرة على يد الاتحاد السعودي المرشح الأبرز لتصدر المجموعة بثلاثية نظيفة.



يذكر أنَّ نظام البطولة ينص على تأهل أصحاب المراكز الأولى للدور الثاني من المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 6 أندية حاصلة على مركز الوصافة، بواقع 3 فرق لكل من منطقتي الشرق والغرب.

من جانب آخر، يتطلع فريق الزوراء إلى تحقيق فوزه الأول في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عندما يلتقي اليوم الاثنين، الرفاع البحريني لحساب الجولة الثانية.

ويرفع النوارس شعار التعويض بمواجهة الرفاع عقب خسارته غير المتوقعة أمام العربي الكويتي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ولذلك يأمل أن تكون مباراة اليوم بوابة للنهوض من الكبوة وفرصة مثالية للعودة الى أجواء المنافسة على صدارة المجموعة.

ويقف النوارس بالمرتبة الثالثة من دون رصيد في المجموعة الثالثة التي يتصدرها الرفاع البحريني بـ3 نقاط، بالتفوق على العربي الكويتي بفارق الأهداف، بينما يتذيل النجمة اللبناني القائمة.