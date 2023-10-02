انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهاً يخص أعداد الحمايات وحركة المقاتلين بالعجلات المكشوفة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه بتقليص إعداد الحمايات وخاصة المظاهر المسلحة ومنع حركة عجلات الحماية المكشوفة والتي تحمل أعداد من المقاتلين والأسلحة المختلفة التي ترافق المسؤولين والقادة والأمرين بمختلف مستوياتهم ومناصبهم".واوعز رئيس الوزراء، بـ"منع المظاهر المسلحة جاء كونها تعكس ظاهرة غير حضارية ولا تتلاءم مع تطلعات واهتمامات المواطنين وحالة الأمن والسلام التي تعيشها مدن العراق".

وبينت الوثيقة، أن "التوجيه يستثنى فقط الواجبات القتالية مع مراعاة حجم ونوع القوة والموافقات الأصولية لتنقلها والطرق التي تسلكها وعلى الجهات الرقابية رصد وتأشير المخالفين وعرضها إمام أنظار سيادته للقرار مايراه مناسباً بحقهم".

ادناه الوثيقة: ـ