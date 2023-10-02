انت الان تتابع خبر امتداد تكشف سراً: رفضنا استلام مناصب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المكتب السياسي في الحركة، رائد الصالح، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ثورة تشرين حاولت إصلاح ما أفسده السراق طيلة 20 عاماً في العراق".

وأضاف، أن "تشرين أثبتت للشعب العراقي أن الطبقة السياسية فاشلة"، معتبراً مشاركة حركته في السلطة التنفيذية بأنه "تلويث لامتداد".



"التحالف الثلاثي وقتما أراد تشكيل الحكومة، عرض علينا عدة مناصب بينها مدراء عامين لكن رفضنا ذلك"

وتابع الصالح،، وفق قوله.