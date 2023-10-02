انت الان تتابع خبر السامرائي يبارك لطالباني إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الكردستاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر السامرائي في منشور عبر منصة أكس، "نتقدم بأخلص التهاني لبافل طالباني بمناسبة نيله ثقة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيساً وقائداً له".

وأضاف، "نستذكر في ذات الوقت السيرة الطيبة للراحل الرئيس مام جلال في ذكراه السادسة التي تتزامن مع هذه المناسبة والجهود التي بذلها لخدمة العراق وشعب كردستان العزيز".



وفي 27 أيلول الماضي، أعاد المؤتمر الخامس لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، انتخاب بافل جلال طالباني رئيساً "بلا شراكة" للحزب.