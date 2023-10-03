انت الان تتابع خبر بذكرى العيد الوطني.. الحكيم يوجه رسالة ويجدد التزامه بالوحدة والتضامن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم بذكرى العيد الوطني للعراق، في بيان ورد لـ الخليج 365: "نحتفل في هذا اليوم بالعيد الوطني لعراقنا الأبيّ، ونفتخر بجذورنا العميقة وتاريخنا الغني بالتحديات والانتصارات"، مبيناً إنه "يوم يذكرنا بتضحيات الأجداد وصمود الأجيال التي عاشت وعانت وضحت من أجل استقلال هذا الوطن".وأضاف: "بهذه المناسبة العزيزة، نجدد التزامنا بالوحدة والتضامن والسعي المشترك نحو مستقبل مشرق لبلادنا وشعبنا".

وطالب الحكيم الجميع بـ"العمل الحثيث من أجل بناء عراق قوي يعمه الأمن والسلام والاستقرار يتمتع جميع مواطنيه بفرص متساوية وحياة حرة كريمة، ونتمنى لعراقنا وشعبنا السعادة والازدهار".

