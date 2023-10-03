انت الان تتابع خبر خامنئي: الرهان على التطبيع مع "إسرائيل" خاسر.. هذا هدفهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن المرشد الإيراني استقبل مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي.

وأكد المرشد الأعلى الإيراني أن إسرائيل "يكره مصر والعراق وسوريا"، لماذا؟ لأن هدفهم كان من النيل إلى الفرات وهذا لم يحدث؛ هذه الدول لم تسمح بذلك على فترات ولأسباب مختلفة. إنهم مليئون بالكراهية والغيظ".



وتابع، بالطبع، جاء في القرآن الكريم: قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ. نعم اغضبوا وموتوا من الغضب، وهذا ما سيحدث، إنهم يموتون، بعون الله، سيتحقق قول “قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ” في حالة الكيان الصهيوني.

كما أكد أن الرهان على التطبيع مع الكيان الصهيوني رهان مليء بالخسارة.

وأضاف، الرأي القطعي للجمهورية الإسلامية هو أن الحكومات التي تتخذ من رهان التطبيع مع الكيان الصهيوني قدوة لنفسها ستخسر، والخسارة تنتظرها، وإنهم يخطئون.

وتابع: اليوم، وضع الكيان الصهيوني ليس وضعاً يشجع على التقرب منه، ينبغي ألا يقعوا في هذا الخطأ.

وأضاف المرشد الإيراني أن العداء للإسلام اليوم قد اصبح أكثر وضوحا من أي وقت مضى، واصفا الإساءة للقران الكريم بنموذج جاهل لهذه العداوات، موضحا بأن ما يفعله أحمق جاهل وتدعمه حكومة يبين أن هذه المسألة ليست مسرحا لإهانة للقرآن فقط.

وأشار الخامنئي إلى أن مخططي الجرائم وأعمال الإهانة البغيضة لا يستطيعون إضعاف القرآن بل يدمرون أنفسهم بذلك.

