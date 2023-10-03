انت الان تتابع خبر السامرائي بالعيد الوطني: مناسبة لتعزيز العمل المشترك لتحقيق تطلعات العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر السامرائي في تدونية على منصة "أكس"، تابعتها الخليج 365، "أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني، متمنين لعراقنا العظيم مزيداً من التطور والازدهار، ولشعبنا الكريم بالأمن والسلام والاستقرار، وهي مناسبة لتعزيز العمل المشترك بين القوى الوطنية لتحقيق تطلعات العراقيين لحياة أفضل".

وفي الاول من ايلول من عام 2019، اعتمد تأريخ استقلال العراق والخلاص من الانتداب البريطاني في الثالث من تشرين الأول عام 1932 تأريخا يحتفى به سنويا، كيوم وطني للعراق.