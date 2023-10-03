انت الان تتابع خبر مكتب السيستاني يصدر بيانا بشأن احداث ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365: "نُبدي بالغ أسفنا للمصادمات التي وقعت بين أبناء العشيرتين في المدّة الأخيرة".

وأضاف: "نحثّ وجهاء العشيرتين وكبرائهما على السعي الحثيث لحلّ هذه الأزمة بالطرق المقبولة والمتعارفة".



وأشار المكتب الى انه "بعثنا إليكم وفدنا برئاسة محمّد حسين العميديّ لبذل مساعٍ جديدة بهذا الصدد، فالمأمول منكم الاستجابة له".

وختم المكتب: "السيستانيّ يدعو لكم جميعاً بالخيرِ والبركة وأن يدفع اللّٰه عنكم كلّ سوءٍ ومكروه".