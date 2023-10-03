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الاتحاد السعودي يصدر بيانا بشأن مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-469595-638319374559486481.png

2023-10-03 | 15:43

الاتحاد السعودي يصدر بيانا بشأن مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني

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وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسالة دعم لنادي اتحاد جدة ممثل المملكة في دوري أبطال آسيا، بعد إلغاء مواجهته أمام مضيفه نادي سباهان أصفهان الإيراني.
وقال الاتحاد السعودي في بيان نشره على موقعه: "تابعنا ما صاحب مباراة ممثل الوطن نادي الاتحاد أمام مضيفه سباهان أصفهان الإيراني والتي كانت مقررة مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا".

وأضاف: "يشيد الاتحاد السعودي بحرص الاتحاد الآسيوي على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي اتحاد جدة إلى إيران".

وختم: "يؤكد الاتحاد السعودي على دعمه الكامل لنادي اتحاد جدة، واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه".

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان، بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أنه سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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