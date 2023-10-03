انت الان تتابع خبر ضبط عجلتين مطلوبة للإنتربول في ميناء ام قصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تمكنت من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع مكتب شرطة الانتربول في منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط عجلتين نوع (تويوتا هايلوكس) مسروقة من دولة (السويد) حيث تمت عملية الضبط بواجب مشترك من الجهات المختصة وذلك بعد إستحصال موافقة السيد قاضي تحقيق محكمة ام قصر".

وأضافت، انه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

