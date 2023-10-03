انت الان تتابع خبر الاتحاد الاسيوي يوافق على طلب الكهرباء خلال لقاء حلب السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت إدارة الكهرباء قد تقدمت بطلب للاتحاد القاري بالوقوف دقيقة صمتًا على روح فقيد الكرة العراقية، رئيس نادي الكرخ شرار حيدر، الذي توفي منذ أيام بعد تدهور حالته في أحد مستشفيات تركيا.

وذكر نادي الكهرباء، خلال بيان له: "وافق الاتحاد الآسيوي على طلب نادينا برفع صورة الراحل شرار حيدر في شاشة ملعب مباراة اليوم أمام الاتحاد الأهلي الحلبي السوري، والوقوف دقيقة صمت على روحه، وروح الإعلامي الرياضي الراحل عدي حاتم".



ويلعب الكهرباء الممثل الثاني للعراق بعد الزوراء ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي مباراته الثانية مع اتحاد حلب السوري، على ملعب نادي الوحدة في مدينة مكة بالسعودية.

ويحتل الكهرباء الترتيب الثالث بمجموعته برصيد نقطة وحيدة بعد تعادله في الجولة الأولى سلبيًا.

