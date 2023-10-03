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الإطاحة بتاجر مخدرات في واسط

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني واشراف رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي وبمعلومات من مديرية مكافحة المخدرات واسط، نفذ ابطالنا عملية القاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة واسط".

وأشار الجهاز الى، انه "يستمر ابطالنا بجهدهم اليومي في مكافحة الارهاب واسناد القوات الامنية الاخرى في مكافحة المخدرات في كل شبر من ارض الوطن".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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