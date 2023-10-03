انت الان تتابع خبر الصدر يستبعد أحد مستشاريه لمدة 6 أشهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في وثيقة وردت لـ الخليج 365، انه "بعد تذمره الشديد من خدمتنا نود اعلامكم بأن مؤيد الاسدي مجاز من خدمتنا لمدة ستة أشهر من تاريخ هذا البيان".

وأضاف، :"وأسأل الله أن يغفر لي وله وحسبي الله ونعم الوكيل".



وفي منتصف تشرين الأول 2020، قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تعيين الشيخ مؤيد الأسدي مسؤولاً عن المكتب الاستشاري الخاص والعام.

ادناه الوثيقة:

