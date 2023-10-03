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الصدر يستبعد أحد مستشاريه لمدة 6 أشهر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في وثيقة وردت لـ الخليج 365، انه "بعد تذمره الشديد من خدمتنا نود اعلامكم بأن مؤيد الاسدي مجاز من خدمتنا لمدة ستة أشهر من تاريخ هذا البيان".

وأضاف، :"وأسأل الله أن يغفر لي وله وحسبي الله ونعم الوكيل".


وفي منتصف تشرين الأول 2020، قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تعيين الشيخ مؤيد الأسدي مسؤولاً عن المكتب الاستشاري الخاص والعام.

ادناه الوثيقة:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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