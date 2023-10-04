انت الان تتابع خبر البصرة.. إصابات خلال إزالة تجاوزات عشوائية وصدامات مع قوات الامن (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المراسل انه "خلال ازالة التجاوزات العشوائية على مشاريع البنى التحتية للمرحلة الثانية من مشروع المجاري، حصل تصادم بين قوة من الجيش والمواطنين".

وأضاف ان حصيلة المصابين بحسب الاهالي هي ثلاثة جرحى"، موضحا ان "المنازل المهددة بالإزالة أكثر من 300 منزل".



وأشار المراسل الى "انسحاب جميع قوات الجيش والشرطة من موقع التظاهر ة في منطقة وسط الزبير".