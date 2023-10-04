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البصرة.. إصابات خلال إزالة تجاوزات عشوائية وصدامات مع قوات الامن (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المراسل انه "خلال ازالة التجاوزات العشوائية على مشاريع البنى التحتية للمرحلة الثانية من مشروع المجاري، حصل تصادم بين قوة من الجيش والمواطنين".

وأضاف ان حصيلة المصابين بحسب الاهالي هي ثلاثة جرحى"، موضحا ان "المنازل المهددة بالإزالة أكثر من 300 منزل".


وأشار المراسل الى "انسحاب جميع قوات الجيش والشرطة من موقع التظاهر ة في منطقة وسط الزبير".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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