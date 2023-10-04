انت الان تتابع خبر البرلمان يطرح سؤالاً على وزيرة الاتصالات.. لما حُجب تليغرام؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته الـ19، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 172 نائباً.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية مجلس النواب، ورد لـ الخليج 365، "الان توجيه سؤال شفاهي موجه الى وزيرة الاتصالات من قبل النائب حنان الفتلاوي".



وبحسب مصدر برلماني، فإن السؤال كان مضمونه: "ما هي أسباب حظر تطبيق تليغرام؟".

وأجابت الوزيرة، وفق المصدر، بأن "حجب الخدمة جاء على خلفية توجيه ورد من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فطبق أمر الحظر".

وكانت وزارة الاتصالات، قد أعلنت في اب الماضي، حجب تطبيق "تلغرام" في البلاد رسمياً، وذلك بذريعة محددات تتعلق بـ"الأمن الوطني"، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين"، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون، حسب قولها.

وفي 13 اب 2023، رفع الحجب عن تطبيق تلغرام؛ وذلك "لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الامنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

