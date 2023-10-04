انت الان تتابع خبر قرار جديد من "الفيفا" يخص المنتخب الروسي تحت 17 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التقرير، إن "القرار قد يصدر خلال اجتماع لمجلس "الفيفا" في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وهو ما قد يسمح للمنتخب الروسي للشباب بالمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما حال التأهل للبطولة".

ويبدأ دور المجموعات المؤهل لبطولة أوروبا المقبلة تحت 17 عاما هذا الشهر.



وتعتبر بطولة أوروبا للشباب بمثابة بطولة تأهيلية لبطولة كأس العالم في هذه الفئة العمرية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قرر نهاية الشهر الماضي تخفيف الحظر المفروض على دخول الفرق الروسية إلى مسابقاته، بالسماح لمنتخب روسيا تحت 17 سنة للذكور ونفس الفريق للإناث بالمشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولات التي ستقام الصيف المقبل.

وأكد "اليويفا"، أن "المباريات ستقام خارج روسيا"، وأن الفرق ستلعب بملابس عادية دون السماح باستخدام الرموز الوطنية أو الأعلام أو الأناشيد".

يذكر أنه في 28 فبراير 2022، استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة المنتخبات والأندية الروسية من المنافسات الدولية، والأوروبية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

