انت الان تتابع خبر النزاهة والقضاء يبحثان إزالة الحلقات الروتينيَّة التي تؤخر إنجاز قضايا الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ الخليج 365، أن حنون "أشاد بتعاون السلطة القضائية مع الهيئة في سعيها لمكافحة الفساد وكبح جماح الفاسدين، مقدماً الشكر لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لدعمه للهيئة".وأشار حنون، خلال اللقاء الذي جمعه برئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد الجابري في مقرّ الأخيرة، إلى أنَّ "الدعم الذي تلقته الهيئة من السلطة القضائية ممثلة برئيسها فائق زيدان يحدوها لتقديم المزيد من الجهد، فضلا عن جعلها أكثر اقداماً على مواجهة الفساد، مُبيّناً أنَّ التنسيق العالي بين الهيئة والقضاء يفضي إلى سرعة إنجاز القضايا وزيادة وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود".

وأوضح، أن "تعاون محققي الهيئة مع محاكم التحقيق يسرع من إنجاز قضايا الفساد، حاثاً إياهم على الذهاب إلى القضاء بملفات مكتملة؛ لتمكين القضاء من إصدار القرارات الفاصلة بأسرع وقت، لافتاً إلى أن دعم القضاء لهيئة النزاهة والتزام الهيئة حافز لتقديم المزيد من العطاء".

من جانبه، أعرب رئيس محكمة استئناف الرصافة، عن "تفاؤله بتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعيق عمل القضاء والأجهزة الرقابيَّة في ميدان الحرب على الفساد والحفاظ على المال العام، لا سيما ما يتعلق بتأخير التحقيق الإداري، وذلك عبر التعاون المستمر والتنسيق بين الطرفين، مُبدياً استعداد الجهات القضائيَّة للاضطلاع بمهمَّة دعم ورفع قدرات جهود مكافحة الفساد وتعزيزها".

كما تمَّ "التباحث حول إزالة بعض الحلقات الروتينيَّة التي من شأنها تأخير إنجاز قضايا الفساد، وتضافر الجهود بين المنظومتين الرقابيَّة والقضائيَّة، وضرورة المحافظة على سمعة المُوظَّفين النزيهين وكرامتهم، ومراعاة حقوق الإنسان عند إجراء التحقيق أو أثناء عمليَّات الضبط، والاجتهاد في تتبع الأدلة وتقديمها للقضاء؛ ليتمكَّن الأخير من إصدار القرارات المناسبة على وفقها".

