انت الان تتابع خبر "مؤشرات سلبية".. برلماني يكشف كواليس جلسة الأسئلة الشفوية لوزيرة الاتصالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سالم في حديث لـ الخليج 365، إن "أجوبة الياسري على الاسئلة الشفاهية كانت غير مقنعة وهناك تهرب والتفاف على إجابات جوهرية وبالتالي ما يحصل في الوزارة اليوم هو فشل وتخبط كبير ويشكل هدراً لمورد اقتصادي مهم وهو قطاع الاتصالات".وأضاف، ان "هناك تشخيصاً كبيراً لأداء الوزيرة في تقسيم المناطق الى "زونات" ويعتبر هذا الامر تكريس للطائفية في البلد وكذلك الإقصاء الشامل للموظفين في عهدها، فضلاً عن الخروقات الدستورية فيما يتعلق بحجب تطبيق تليغرام"، داعياً إلى اتخاذ "موقف حازم تجاهها داخل مجلس النواب".

ولفت الى ان "مؤشرات الفشل كثيرة في القطاعات الحكومية المهمة وهذا يستدعي بأن يقف البرلمان امام مسؤوليته ويحاسب ويراقب ويصل الى ابعد حد في الاستجواب والاقالة".

وفي وقت سابق، طرح مجلس النواب، سؤالاً شفاهياً على وزيرة الاتصالات هيام الياسري عبر النائبة حنان الفتلاوي، بينها يتعلق بحجب تطبيق تليغرام.

وكانت وزارة الاتصالات، قد أعلنت في اب الماضي، حجب تطبيق "تليغرام" في البلاد رسمياً، وذلك بذريعة محددات تتعلق بـ"الأمن الوطني".

وفي 13 اب 2023، رُفع الحجب عن تطبيق تليغرام؛ وذلك "لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الامنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

أدناه وثيقة لمجموعة الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة: