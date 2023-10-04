انت الان تتابع خبر سلسلة عمليات أمنية تسفر عن اعتقال 5 إرهابيين في 3 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية ورد لـ الخليج 365، أنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذ ابطالنا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد".وأضاف البيان، أنه "ضمن عمليات التنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية تم القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية".

وأشار إلى أن "قواتنا القت القبض وبمعلومات مشتركة مع مديرية اسايش السليمانية على (٣) ثلاثة ارهابيين بواجبين منفصلين في محافظة كركوك".

وتابع البيان، أنه "ادامة لجهودنا في مكافحة آفة المخدرات القت قواتنا القبض على احد تجار المخدرات في مدينة الناصرية".

