انت الان تتابع خبر الحكيم: أحداث ساحة الاحتفالات أساءت للوطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان، إن "الاحتفاء بمناسبة وطنية أو رسمية يجب أن لا تتخلله سلوكيات مشينة خارجة عن التقاليد العراقية والأعراف المجتمعية و المعايير الأخلاقية، وإن ما حصل من بعض التصرفات والفقرات المؤسفة في الاحتفال بالعيد الوطني العراقي في ساحة الاحتفالات ببغداد لا يمت لما يرتضيه الذوق العام بصلة، فضلا عن أنه تضمن فقرات وفعاليات أساءت للوطن لذكرى يوم استقلاله العظيمة".



وأضاف، أنه "لضمان عدم تكرار هكذا فعاليات دخيلة على مجتمعنا وتقاليدنا وأعرافنا نحث الجهات المعنية على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من مغبة تحويل المناسبة إلى ابتذال بدل الاحتفال".

