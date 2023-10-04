انت الان تتابع خبر دولة عربية تنضم لإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في تغريدة نشرتها قناة " الرياضية " المغربية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وذكرت رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم، احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.



وأقيمت أول نسخة من كأس العالم سنة 1930 في أوروجواي.

ومن المقرر أن تكون هذه هي أول مرة يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة.