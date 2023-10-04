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صحة نينوى تعلن الموقف الأخير لفاجعة الحمدانية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "العدد الكلي للمسافرين خارج القطر لتلقي العلاج بلغ 20 شخصا"، مشيرة الى ان "الراقدين حاليا في عدد من المستشفيات بلغ 18 شخصاً".

وأضافت ان "عدد الوفيات الإجمالي بلغ 119"، موضحة ان " المصابين المهيئين للسفر بلغ عددهم 3 اشخاص".


وأوضحت، انه "تم ارسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والاشلاء الى الطب العدلي في بغداد لإكمال الإجراءات"، لافتة الى انه "مستمرين بأخذ نماذج من أقرباء الضحايا وارسالها الى بغداد لتحليلها ومطابقتها مع الضحايا المجهولين".

ادناه الموقف:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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