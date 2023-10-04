انت الان تتابع خبر سببان لعدم التصويت على قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية.. برلماني يكشف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسلماوي في حديث لـ الخليج 365، إن "تأجيل التصويت على هذا القانون جاء بسبب امرين الأول (جوهري) وهو دمج ثلاث هيئات بمناصب وامتيازات بموقع واحد وبالتالي ستفقد المواقع الأخرى مسؤوليها".

وأشار الى ان "هذا الدمج واجه اعتراضات وجعل معظم النواب يرفضون إقرار هذا القانون وإطلاق إشاعة بأن فقرات القانون غير جدية وتم إرجاعه وإعادة قراءته من جديد وتدقيق الملاحظات ومحاولة معالجة كل الثغرات".



وأضاف، ان "الثاني (شكلي)، وذلك بسبب حجم وعدد المواد القانونية الموجودة داخل هذا القانون إذا يشمل 26 صفحة وهذا يستدعي الى جلسة خاصة لإقراره وقراءة المواد القانونية المراد تشريعها كلها بشكل صحيح".

وتابع، ان "لجنتي الصحة النيابية والتعليم العالي هما رئيسيتان بهذا القانون على اعتبار ان هناك مواد تخص انتشار بيع الأسلحة التكنلوجية وهي تابعة لوزارة التعليم العالي في الاندماج الأخير".

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

