انت الان تتابع خبر لأول مرة.. قوات سورية تنفذ انزالاً جوياً من طائرة روسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للوزارة الروسية: "لأول مرة في تاريخ الجيش السوري، تدرب العسكريون السوريون على تنفيذ عملية قفز جماعي ليلي من طائرة من طراز إيل-76 تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية، وذلك باستخدام المظلات ذات الأغراض الخاصة أرباليت-2، من ارتفاع 5 آلاف متر باستخدام أجهزة الرؤية الليلية"،وأشار البيان إلى أنه تم تحت إشراف مدربين عسكريين روس، تنفيذ عملية تدريبات متكاملة في مجال الإنزال الجوية لعناصر الفرقة رقم 25 للقوات الخاصة بالجيش السوري.

وذكرت الوزارة أنه تم في المرحلة الأخيرة من المناورات، التدرب على تنفيذ عملية استيلاء على مطار للعدو المفترض. خلال هذه المرحلة تم تنفيذ الإنزال من مروحيات عسكرية روسية من طراز "مي-8".

ووفقا للبيان، قام أكثر من 100 عسكري من القوات الخاصة السورية بالقفز بواسطة مظلات "أرباليت-2" مع معداتهم القتالية- البنادق الآلية وقاذفات قنابل يدوية من طراز RPG-7D وRPG-26 وقاذفات قنابل آلية AGS-17 من ارتفاع 4 آلاف متر وخلال التحليق نحو الأرض قطعوا مسافة 8 كم من نقطة القفز.

