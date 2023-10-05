انت الان تتابع خبر حصيلة فاجعة الحمدانية تتجاوز 120 وفاة.. هذه اخر المستجدات (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت الحمدانية العراقية، التي تُعرَف أيضاً باسمَي قرقوش وبغديدا، قد شهدت مأساة، ليل الثلاثاء 27 أيلول/سبتمبر 2023، عندما اندلع حريق رهيب في قاعة أعراس اشتعلت بمن فيها.

وهذه المدينة الواقعة في محافظة نينوى، التي لحق بها دمار كبير بسبب وقوعها في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" بين عامَي 2014 و2017، تحاول العودة إلى الحياة تدريجياً، علماً أنّ أكثر من 40 في المائة من أبنائها المسيحيين لم يعودوا إليها بعد.