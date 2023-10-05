وفاة أكبر معمرة في العراق.. متزوجة من 3 رجال وعمرها قارب 140 عاماً (وثائق)

بغداد - ياسين صفوان - وتعتبر "مدلولة"، أكبر معمرة في العراق وربما في العالم إذ يبلغ عمرها بحسب شهادة الوفاة 138 عاما وهي من مواليد (1/7/1885).

وبحسب ما تحدث به رواد مواقع التواصل، فإن المواطنة "مدلوه محمد"، متزوجة من ثلاثة رجال متوفين جميعهم ولديها ولد عسكري واحد، استشهد اثناء إحدى المعارك التي خاضتها القوات الامنية في السنين الماضية.

وتؤكد موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أن اليابانية كاين تاناكا التي توفيت في العام 2018، عن عمر 119 عاما، هي أكبر معمرة في العالم.

وادناه نسخة من شهادة وفاة الراحلة صادرة عن وزارة الصحة العراقية، والتي تظهر تاريخ ولادتها: