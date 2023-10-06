انت الان تتابع خبر بغداد.. كشف ملابسات جريمة قتل معاون طبي والقبض على الجاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "بأشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، تلقت مفارز وكالة الاستخبارات معلومات عن تعرض مواطن يعمل معاون طبي في احدى صيدليات محافظة بغداد الى اطلاق نار ادى الى وفاته".واضاف انه" تم تشكيل فريق عمل استخباري فني ترافقه قوة خاصة وبالاشتراك مع الشرطة الاتحادية وخلال 3 ساعات، تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض على القاتل وضبط السلاح الناري وكل ماله مساس بالجريمة".

وتابع أنه" بعد التحقيق مع القاتل اعترف صراحة بفتح النار وقتل المعاون الطبي بداخل احدى الصيدليات اثناء ممارسة عمله، وتبين من خلال التحقيق هنالك خلاف عائلي، واحيل القاتل الى الجهات المعنية استعداد لمثولة امام القضاء".

