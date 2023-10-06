انت الان تتابع خبر منذ بداية 2023.. الدفاع التركية تعلن قتل أكثر من ألف جندي بحزب العمال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة ذكي آق تورك، خلال إحاطة إعلامية، إن القوات المسلحة التركية "ستواصل دك معاقل حزب العمال في المكان والوقت المناسبين".

وأضاف آق تورك أنه "منذ الأول من كانون الثاني (2023)، تم قتل 1388 من الحزب في مناطق عمليات مكافحة الإرهاب، بما فيها شمال سوريا والعراق، 37 منهم في الأيام السبعة الماضية"، لافتا أن "القوات الجوية دمرت 58 موقعا في مناطق قنديل وأسوس وكاره ومتينا وهاكورك شمالي العراق عبر غارات شنتها أيام 1 و3 و4 تشرين الأول الجاري".

