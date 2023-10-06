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بمناسبة "عيد جما".. السوداني يؤكد مواصلة الجهود لدعم حقوق كلّ المكوّنات 

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الوزراء، في تدوينة له على موقع "X"، تابعتها الخليج 365: "خالص التهاني لأبناء شعبنا من المواطنين الإيزيديين بمناسبة حلول (عيد جما)، وهي مناسبة لترسيخ المحبة والتعايش والتآخي، وتأكيد مواصلة جهود الحكومة في دعم حقوق كلّ المكوّنات وإنصافهم".

وأضاف: "خططُنا وبرامجنا في الخدمات والإعمار تستهدف تحقيق تطلّعات أبناء شعبنا في كلّ مكان من أرض العراق".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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