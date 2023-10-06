انت الان تتابع خبر الكرملين يعلق على حادثة تحطم طائرة بريغوجين: ننتظر نتائجها النهائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار إلى أن "حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الشظايا الموجودة في أجساد الضحايا هي إحدى الحقائق الثابتة، على حد قوله".

وقال بيسكوف ردًا على سؤال حول ما كشفه بوتين عن سبب تحطم طائرة بريغوجين وموعد نشر التقرير النهائي: "لم يكن هذا هو التقرير النهائي، وقال الرئيس إن هذا التقرير لم يتم بعد بشكل نهائي".



وتابع: "هذا من الحقائق الثابتة" في إشارة إلى كلام بوتين حول وجود شظايا قنابل يدوية في جثث الموتى.

وردًا على سؤال آخر حول ما حدث بالفعل في ذلك اليوم وما إذا كان من الممكن بالفعل معرفة التفاصيل، أجاب بيسكوف: "أخبرناكم للتو أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي استنتاجات نهائية أو تقرير نهائي من المحققين".

ووفقًا للمتحدث باسم الكرملين: "لا يمكن توقع أي تصريحات رسمية إلا بعد الانتهاء من التحقيق".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عامة لنادي فالداي الدولي، إن "رئيس لجنة التحقيق أبلغه أنه خلال التحقيق في حادث تحطم طائرة بريغوجين، تم العثور على شظايا قنابل يدوية في أجساد الضحايا، ولم يكن هناك أي تأثير خارجي على الطائرة".

يذكر أنه، في 23 من شهر آب/أغسطس الماضي، تحطمت طائرة خاصة كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ بالقرب من مقاطعة تفير.

ولاحقًا أفادت لجنة التحقيق الروسية أنه تم التعرف على هويات جميع ضحايا تحطم الطائرة العشرة، وأنهم يتوافقون مع القائمة المذكورة في بيان الرحلة، وكان من بين الركاب يفغيني بريغوجين.

