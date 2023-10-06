انت الان تتابع خبر نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان مع التفاصيل
المجموعة الاولى
صن داونز
بيراميدز
مازيمبي
نواذيبو الموريتاني
المجموعة الثانية
الوداد المغربي
سيمبا التنزاني
أسيك ميموزا
غالاكسي
المجموعة الثالثة
الترجي التونسي
الهلال السوداني
النجم الساحلي
المجموعة الرابعة
الأهلي المصري
شباب بلوزداد
يانغ أفريكانز
ميدياما الغاني
وفيما يلي قرعة كأس الكونفدرالية:
المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة (الجزائر) فيوتشر (مصر) سوبر سبور يونايتد (جنوب أفريقيا) الهلال (الليبي).
المجموعة الثانية: الزمالك (مصر) ساغرادا (أنغولا) أكاديمية سوار (غينيا) أبو سليم (ليبيا).
المجموعة الثالثة: ريفرز يونايتد (نيجيريا) النادي الأفريقي (تونس) دريمز (غانا) كلوب دي لوبيتو (أنغولا).
المجموعة الرابعة: نهضة بركان (المغرب) ديابل نوار (الكونجو) الملعب المالي (مالي) سيكوكوني يونايتد (جنوب أفريقيا).