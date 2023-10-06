انت الان تتابع خبر السوداني يعزي الأسد بضحايا الكلية الحربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، برقية تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، قدم خلالها مواساته بضحايا الحادث الإجرامي، الذي استهدف طلاب الكلية الحربية في حمص".



واضاف: "عبّر رئيس مجلس الوزارء، في البرقية، عن تعازي ومواساة العراق، حكومةً وشعباً، للشعب السوري الشقيق، وتعاطفه مع ذوي الشهداء والجرحى، وأكد وقوف العراق مع الشعب والحكومة السورية في مواجهة الإرهاب وقوى التطرف والإجرام، داعياً للشهداء بالرحمة، وللجرحى بالشفاء العاجل".

