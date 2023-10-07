انت الان تتابع خبر هزة أرضية جديدة تضرب وسط تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "الوطن" عن المركز أن الهزة الأرضية كانت على عمق 5 كيلومترات، وأن بؤرة الزلزال وقعت على بُعد 29 كيلومترًا جنوب غرب قهرمان مرعش، وهي منطقة تقع جنوب تركيا.

وأشارت البيانات أيضا إلى وقوع هزة أرضية أخرى في وسط تركيا على بُعد 80 كيلومترًا، بين الغرب والشمال الغربي من مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد.

