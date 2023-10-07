انت الان تتابع خبر المجلس الاعلى: ملحمة طوفان الأقصى أذهلت الاحتلال بجرأتها في التحدي والكل مدعو لدعم المقاومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حمودي في بيان ورد لـ الخليج 365: "نحيي أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة البطلة، ونبارك لهم ملحمة طوفان الأقصى البطولية التي أذهلوا الاحتلال الصهيوني بجرأتها في التحدي، وتوقيتها، وتكتيكها، من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال ومخططاته الدنيئة في اهانة الاقصى وقتل الأبرياء في المخيمات".



وأضاف: "ان قضية فلسطين هي قضية الامة، وإن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين التي مازال شعبها يؤكد بتضحياته قوة إرادته وإيمانه بحقه الوطني والانساني.. وإن جميع العرب والمسلمين وأحرار العالم مدعوون اليوم لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته ودعمها ومساندة أبطالها بكل الوسائل والامكانيات، ومن كل المحافل الدولية".