اخبار العالم / اخبار العراق

رئاسة الجمهورية تجدد موقف العراق من دعم القضية الفلسطينية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية تجدد موقف العراق من دعم القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365: "نُجدد موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية وبما يعبر عن الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة، وندين بشدة الاعتداءات الوحشية التي تًمارس ضده".

وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق المشروعة لشعب فلسطين".
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

قد تقرأ أيضا