انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية تجدد موقف العراق من دعم القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365: "نُجدد موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية وبما يعبر عن الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة، وندين بشدة الاعتداءات الوحشية التي تًمارس ضده".وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق المشروعة لشعب فلسطين".