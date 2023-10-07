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انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية تجدد موقف العراق من دعم القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365: "نُجدد موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية وبما يعبر عن الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة، وندين بشدة الاعتداءات الوحشية التي تًمارس ضده".
وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق المشروعة لشعب فلسطين".
وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق المشروعة لشعب فلسطين".