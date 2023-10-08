انت الان تتابع خبر صحيفة عبرية: حوالي 700 إسرائيلي في عداد المفقودين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" صباح اليوم الأحد -وفقا لتقرير غير رسمي- إن هناك 750 إسرائيليا في عداد المفقودين دون مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه سمع دوي إطلاق نار في منطقة زيكيم جنوب عسقلان، وأوضحت أن منطقة زيكيم هي أحد مراكز القتال الستة النشطة منذ أمس في قطاع غزة.



من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك اشتباها في تسلل طائرة مسيرة من قطاع غزة تجاه مستوطنة نتيفوت، وأضافت أنه تم تفعيل صافرات الإنذار للاشتباه في تسلل المسيّرة، وقالت القناة الإسرائيلية إن سكان مستوطنة أشكول أفادوا بتسلل مسلحين فلسطينيين مجددا إلى المستوطنة، لافتة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي في طريقها إلى هناك.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب القسام، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم طوفان الأقصى من غزة بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في غزة، قائلا في بيان إن طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 350 قتيلا و1864 جريحا، بحسب هيئة البث الرسمية.

في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 256 فلسطينيا بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.