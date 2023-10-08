انت الان تتابع خبر شرطي مصري يطلق النار من سلاحه ويقتل سائحين إسرائيليين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل سائح إسرائيلي في هجوم استهدف إسرائيليين في الاسكندرية. وأشار مراسل القناة 14 الإسرائيلية إلى إطلاق نار على حافلة تقل إسرائيليين في الاسكندرية.

وقد أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تفحص أنباء عن تعرض سياح إسرائيليين لإطلاق نار في مدينة الاسكندرية في مصر.

