انت الان تتابع خبر كاظم الساهر: زواج فتاة قاصر لرجل ستيني دفعني لمخاطبة رئيس عراقي سابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال ظهور الساهر في لقاء تلفزيوني حيث غنى بعضًا من كلمات "يا وفية"، جاء فيها: "الله يعلم يا وفية.. كم ضاقت الدنيا عليّا.. لمّا أضعتك من يديّ.. عمري أعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني.. الله يعلم الله يعلم يا وفية".وعن الامتياز الذي تحصل عليه المرأة في أغنياته، ردّ الساهر بالقول، إن "المرأة بطلة بكل شيء"، مشيرًا إلى أن المرأة في المجتمع العربي، أصبح لها دور كبير في مختلف المجالات السياسية والعلمية وغيرها.

وتحدث "القيصر" عن قصة أغنية "المستبدة" التي طرحها العام 2000 ضمن ألبوم "الحب المستحيل"، إذ كشف أنه اعترض على كلمات الأغنية التي كتبها كريم العراقي، بحجة "قسوة كلماتها" بحق المرأة، فطلب منه تغييرها إلى "المستبد" وفعل ذلك، لكنها في النهاية طُرحت كما كُتبت.

وروى الساهر كيف أن والدته ألهمته بالغناء والدفاع عن المرأة، مشيرًا إلى أنه عاش طفولة قاسية، فمنزلهم آنذاك لم يكن فيه "مُبرد هواء" رغم أن الحرارة كانت تصل إلى 50 درجة مئوية.

وأضاف: "كنا أنا وأخي نأخذ طبق الطعام نهفي لوالدي الذي كان يشتغل ويتعب، ورغم كل ذلك كانت والدتي تدخل إلى المطبخ، علمًا أنه لا توجد به نافذة، لذا حرصت على أن ترافقني منذ خطوتي الأولى".

وأشار إلى حادثة أثّرت فيه تتمثل بأن طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، أراد ذووها تزويجها لرجل ستيني رغمًا عنها، ما دفعه إلى مخاطبة رئيس وزراء سابق للعراق بشكل مباشر احتجاجًا على ذلك.

وفي إجابات سريعة، كشف القيصر عن أول مهنة عمل بها، وكانت في معمل لصناعة النسيج، كما وصف المرأة بأنها "كل المجتمع وليس نصف المجتمع"، مضيفًا "الرجال عبارة عن فوضى ونسبة كبيرة منهم غير منظمين".

